Das Radeln ist des St. Pöltners Lust. 14 Prozent beträgt der Radverkehrsanteil, jeder siebente Weg wird mit dem Drahtesel zurückgelegt. Tendenz steigend. Im Vergleich dazu hat Wien nur sieben Prozent.

„Das Potenzial von St. Pölten ist riesig. Mit mehr Mut könnten wir eine echte Radlstadt werden.“Maria Zögernitz von der Radlobby

Die Radlobby will sich damit aber nicht zufriedengeben, und träumt, in Sphären von Kopenhagen vorzudringen. Dort werden 44 Prozent der Strecken mit dem Fahrrad zurückgelegt.

„Das Potenzial von St. Pölten ist riesig. Mit mehr Mut könnten wir eine echte Radlstadt werden“, schwärmt Maria Zögernitz von der Radlobby. Um von der Politik besser gehört zu werden, veranstaltet sie regelmäßig Gemeinde-Rad-Touren.

Zuletzt nahmen 15 Gemeindemandatare aller politischer Couleurs daran teil. Vizebürgermeister Harald Ludwig lud anschließend ins Rathaus zur Diskussion. „Wir lassen Vorschläge in die tägliche Arbeit einfließen“, signalisiert Ludwig Bereitschaft.

Auch Stadtplaner Alexander Schmidbauer bestätigt kurz- und mittelfristige Planungen zur Verbesserung. In den letzten Jahren fühlt sich die Radlobby mit ihren Anliegen vermehrt gehört. „Wir sitzen mit am Tisch“, erklärt Zögernitz. Um den Radverkehrsanteil zu erhöhen, brauche es noch viel Überzeugungsarbeit und dass den Worten auch Taten folgen.

Hoffen auf Geld vom Bund und Konzepte

Ansätze für Verbesserungen wären da. Als besonders große Hürde erweisen sich oft die unterschiedlichen Verkehrsstrategien von Stadt und Land. „Es ist ein Flickwerk. Oft hören Radwege dort auf, wo Landesstraßen anfangen“, zeigt Zögernitz ein Problem auf. Sie wünsche sich bessere Abstimmung. B

ei der Planung von Verkehrswegen seien die Bedürfnisse von Kindern bislang kaum eingebunden. „Im Zentrum sollte die Frage stehen: Wie kommen Kinder in die Schule?“, fordert Zögernitz.

Breitere und sichere Radwege, die durchgängig sind, wären hier gefragt. Ins Schwärmen gerät Zögernitz beim Gedanken an Rad-Schnellwege. Die sind vier Meter breit und nur für Radfahrer da. Dies wären, laut Radlobby, Modelle, um die Umlandgemeinden wie Böheimkirchen oder Ober-Grafendorf besser radtechnisch anzubinden.

Taten kosten Geld. Hier gibt es positive Signale von der Bundesregierung, die 40 Millionen Euro österreichweit in den Radverkehr investieren will. Ausgeschüttet wird das Geld an Städte mit fertigen Radkonzepten. „Die gibt es in St. Pölten bisher aber nicht“, bemängelt Zögernitz.