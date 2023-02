Faschingsausklang: Die Höhepunkte des großen Narrenfinales

Es wird heuer nach längerer Durststrecke wieder ein fulminantes Faschingsfinale mit Veranstaltungen für alte und junge Narren so weit das Auge reicht.

Als einer der größten Umzüge des Landes feiert jener von WAVE ein Comeback. Rund 30 Gruppen sind für den Faschingsumzug in Wagram angemeldet. Etwa ein Drittel kommt zu Fuß, der Rest mit Gefährten. Dort gibt es auch immer eine Kostümprämierung. Heuer hat sich das Team vom Wagramer Verein für Events (WAVE) etwas Neues einfallen lassen. Ein Publikumsvoting, das in das Jury-Voting einfließen wird. „Wir haben eine Umzugszeitung mit allen Gruppen, darin findet sich auch ein QR-Code zum Voten“, erklärt Obfrau Renate Gamsjäger. Sie freut sich auch, dass einige Gruppen, wie die Feuerwehr und die Parteien seit dem ersten Faschingsumzug 1985 immer wieder dabei sind.

Bunt verkleidet unterwegs sind die Menschen heuer auch im Bezirk zahlreich. Umzüge gibt es in auch in Wilhelmsburg, Böheimkirchen, Markersdorf und Pyhra mit viel Musik und Programm. Kasten feiert am Faschingdienstag am Turnplatz mit KlangKasten. Die Jugendblaskapelle Michelbach ihren Platz bereits am Samstag.

Christina und Katharina Hammerl, Marlene Heider, Anna-Lena, Klara und Matthias Weissenböck wärmten sich beim Karneval der Kinder in Wilhelmsburg schon einmal auf. Am Samstag folgt der große Faschingsumzug. Foto: Inge Moser

Am Faschingdienstag hat die Landeshauptstadt heuer auch wieder einiges zu bieten. Bei der Maskerade erobern am Samstag die Narren wieder das Rathaus. Rundherum in der Innenstadt sorgen die Lokale für ausgelassenes Treiben den ganzen Tag über. Am Sonntag gehört das Rathaus dann den Kleinen, wenn die Pfadfinder dort zum Kinderfasching laden.

Zum Aufwärmen gibt es am Faschingsamstag zudem das Närrische Grillen am Wochenmarkt auf dem Domplatz. Der Kleine Stadtball sorgt außerdem am Rosenmontag für Unterhaltung bei jungen und älteren Faschingsnarren.

