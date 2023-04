Jubel für HTL-Schüler bei Robotik-Bewerb

Einmal im Jahr treten bei der European Conference on Educational Robotics (ECER) internationale Teams mit selbst konstruierten und programmierten Robotern an, um ihr Talent zu zeigen. Dabei waren auch dieses Jahr Teams der HTL St. Pölten. Erstmals fanden heuer auch Robotik-Workshops für Unterstufenklassen statt.

Schon im Jänner gab es die Aufgaben für die heurige Saison. In den neun Wochen bis zum Bewerb investierten 28 Schülerinnen und Schüler der HTL sehr viel Freizeit, um sich auf den Wettbewerb vorzubereiten. Die Mühe machte sich bezahlt und die vier abteilungsübergreifenden Teams konnten kräftig abräumen. In der Kategorie Open Botball erzielten die Teams aus der HTL St. Pölten jeweils den 1. Platz für Seeding, Double Elimination und Overall.

