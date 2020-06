Die Lehrer sind schuld. Sie weckten mit einer Schülerreise nach Griechenland die Leidenschaft des jungen Ronald Risy für alte Kulturen. Und die Maturareise zu antiken Stätten in Sizilien bestärkte ihn darin, Archäologie zu studieren. Ronald Risy nahm an Grabungen in Ephesos in der Türkei, in Griechenland und Süditalien teil. Er hatte aber schon bald mit heimischer Vergangenheit zu tun, und zwar als Mitarbeiter des Österreichischen Archäologischen Instituts (ÖAI) mit der Geschichte St. Pöltens. Denn das setzte sich in einem Forschungsprojekt mit Aelium Cetium auseinander, der römischen Stadt unter der jetzigen Hauptstadt. Bis 2010 erforschten die Archäologen vom ÖAI die römische Vergangenheit der Innenstadt. Nach Abschluss des Projekts im Jahr 2010 übernahm die Stadt Ronald Risy als Stadtarchäologen.

Domplatzfunde als Welt-Sensation

In zehn Jahren hat Ronald Risy gemeinsam mit seinem Team Sensationelles aus dem St. Pöltner Boden geholt: Die Region bot offenbar immer ideale Lebensbedingungen. Deshalb siedelten sich hier Menschen an seit der Zeit, als sie sesshaft wurden. „Aufgrund der intensiven Bautätigkeit und der damit verbundenen Fülle an archäologischen Grabungen ergibt sich ein Gesamtbild, wie es kaum wo anders vorhanden ist“, schwärmt Ronald Risy.

Highlight für den Archäologen ist die spätrömische Verwaltungsanlage mit Palast, Badegebäude und Aula unterm Domplatz, „wahrscheinlich der Sitz des zivilen Statthalters der Provinz Noricum ripense“, so Risy. Auch der Friedhof eine Schicht darüber ist spektakulär: „Europaweit wurde noch kein Friedhof in dieser Dimension ausgegraben“, versichert Ronald Risy. Die größte Knochensammlung der Welt mit 22.134 Skeletten aus einem einzigen Friedhof erzählt Krankengeschichten der Stadt und vom Alltag im Mittelalter. Auch von dem im Kloster. So ist einer der interessantesten Funde vom Domplatz die „Hexe“, bestätigt Ronald Risy. Das ist ein tönerner Kerzenhalter mit Frauenantlitz aus dem 15. Jahrhundert, den die Archäologen in der ehemaligen Latrine des Klosters fanden. Einem Mönch dürfte seine mittelalterliche Taschenlampe ins Plumpsklo gestürzt sein. Ein weiteres außergewöhnliches Objekt, das als Grabbeigabe diente, ist eine Taschensonnenuhr aus dem späten 16. Jahrhundert. „Als Archäologe ist es allerdings schwer, bestimmte Objekte herauszuheben, da oft auf den ersten Blick unscheinbare Gegenstände mehr wissenschaftliche Aussagekraft haben können“, erklärt der Wissenschafter, der in den vergangenen Jahren Lehraufträge in Wien und Graz innehatte.

„Europaweit wurde noch kein Friedhof in dieser Dimension ausgegraben.“ Ronald Risy, Stadtarchäologe

Nächstes großes Grabungsprojekt ist der Europaplatz. Dort erwartet Ronald Risy ein römisches Gräberfeld, das mittelalterliche Seuchenspital mit Friedhof und den Barbara friedhof mit Kapelle. „Die Frage ist, wie viel bei der Errichtung des Kreisverkehrs schon zerstört wurde“, erklärt der Archäologe.

Risy lebt seit vielen Jahren in Wien und teilweise auch in St. Pölten, der Stadt, über die er auch seine Dissertation geschrieben hat: „Municipium Aelium Cetium – 20 Jahre Stadtarchäologie“. „Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich in St. Pölten sehr wohl fühle und die Stadt schon lange nicht mehr nur als Arbeitsplatz sehe“, so Risy, dessen Arbeit der letzten zehn Jahre St. Pölten europaweit bekannt gemacht hat.

Was er sich für die Zukunft wünscht? „In erster Linie gesund bleiben. Dann hoffe ich, dass es auch nach meiner Pensionierung noch einen Stadtarchäologen geben wird. Und persönlich möchte ich noch die eine oder andere wissenschaftliche Publikation verwirklichen.“