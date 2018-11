Unter der Leitung von Eduard Hofbauer wollen die Sängerinnen und Sänger das Publikum am 14. Dezember in der Pfarre St. Johannes Kapistran auf das schönste Fest im Jahreskreis einstimmen.

Besinnliche Volksweisen stehen dabei ebenso auf dem Programm wie rhythmische Lieder zur Weihnachtszeit und schwungvolle Gospelsongs.

"Mit unseren Liedern wollen wir dazu beitragen, dass die Menschen sich wieder Zeit für sich und ihre Familie nehmen. In einer Zeit voller Hektik und Stress ist es uns ein besonderes Anliegen das Miteinander in den Familien, aber auch in unserer Gesellschaft wieder bewusst zu machen ", betont Chorleiter Eduard Hofbauer.

Durch das Programm führt Ilona Tröls mit Gedichten und Geschichten. Bereichert wird das Konzert durch das Klarinettenquartett der Musikschule St. Pölten. Die musikalische Begleitung am Klavier und Keyboard liegt in den bewährten Händen von Reinhardt Hochebner.