Investor hofft auf Wilhelmsburger Laufen-Areal

Die 2020 eingestellte Keramikproduktion in Wilhelmsburg wird nicht zurückkehren. Damit sind mitten in der Stadt rund 8,5 Hektar beinahe ungenutzt.

Auf dieses für die Stadtentwicklung wertvolle Areal haben neben der Stadtgemeinde auch private Investoren ein Auge geworfen (die NÖN berichtete , siehe unten). Man habe bereits früh ein Angebot gelegt, bestätigt nun der Immobilienentwickler Avoris.

Eine „gemischte Nutzung“ ist das von Avoris ins Auge gefasste Entwicklungskonzept, erklärt Dominik Peherstorfer, einer der vier Gründer und Geschäftsführer. Für das Laufen-Areal würde das die Errichtung eines Stadtteilzentrums mit Handels-, Gastro-, Wohn- und Büroflächen sowie Gesundheitseinrichtungen bedeuten, die sich zur Stadt hin orientieren.

Dem Zentrum abgewandte Bereiche sollen für Klein- und Mittelgewerbe reserviert sein. Für Laufen wird außerdem ein neues Büro- und Logistikcenter am Standort errichtet. „Wir sehen das ehemalige Laufen-Areal als neues Stadtquartier, dessen Revitalisierung wichtiger Impulsgeber für ganz Wilhelmsburg ist“, so Peherstorfer.

Avoris will Stadtteil im Dialog entwickeln

Die 2014 gegründete Avoris hat aktuell 42 Projekte in Entwicklung und im Bestand. Als Schulkollegen in Rohrbach im Mühlviertel hätten die vier Avoris-Gründer in der Kleinstadt eine Lebensqualität kennengelernt, die bis heute prägend ist.

Aktuelle Projekte wie im Trauner Stadtteil St. Dionysen oder der „G‘mischte Block“ in Wien-Favoriten hätten eines gemeinsam: „Sie sind in intensiven Dialogen mit allen Anrainern, den Gemeindevertretern, den Grundstückseigentümern und zukünftigen Nutzern entwickelt worden. So entsteht aus Dialogqualität Lebensqualität“, meint Peherstorfer.

Die Investoren hoffen nun auf eine rasche Entscheidung beim Laufen-Mutterkonzern Roca. Umso rascher könne die konkrete Planung und Errichtung des Stadtquartiers beginnen. Eine konkrete Angebotssumme nennt Avoris nicht, die spiegle aber „die aktuelle Preisentwicklung im regionalen Immobilienmarkt wider“.

