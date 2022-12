Wümschburg blüht weiter auf

Seit den letzten Wahlen ist Florian Hink ÖVP-Stadtrat und unter anderem für Stadtentwicklung zuständig. Damit begann eine blühende Ära in Wilhelmsburg – Rosen, Lavendel und mehr begegnen sich als Nachbarn in den Beeten, an den Straßenrändern, bei Ein- und Ausfahrten.

Der Bauhof-Trupp unter Leiter Johann Bertl, Jürgen Gruber, Lorenzo Zöchling, Wolfgang Kraushofer und Marcel Steigberger bei der Bepflanzung am Hauptplatz um die Statue des Heiligen Thaddäus. Foto: Inge Moser

„Wir wollen jetzt weitere Nachpflanzungen mithilfe der Bauhofarbeiter durchführen, es soll eine Aufhübschung von Wilhelmsburg werden“, so Hink. Lilien, Hortensien, Rosen, Lavendel, Ziersträucher, Säuleneiben und mehr kommen in den Boden – wie am Hauptplatz bei der Statue des Heiligen Thaddäus. Wenn der herunterblickt, soll er sich erfreuen an der blühenden Vielfalt“, meint der Stadtrat schmunzelnd. Gute Zusammenarbeit in der Beratung gibt es mit der Firma Starkl.

Im Stadtpark ist ebenfalls einiges geplant. Zwischen Ausgleichsgerinne und Traisenweg auf der großen Wiesenfläche soll eine Ruheinsel entstehen im Zuge der Revitalisierung des Stadtparks, die 2023 geplant ist. „Als Ausgleich zu Spiel und Sport einfach als Ruhepol, wenn die Leute hier gehen. Sei es zur Sporthalle, zum Parkbad oder zum Haus der Musik“, sagt Hink. Es werden Bankerl und Liegeflächen zum Verweilen und Innehalten warten.

Auch der Außenbereich beim Parkbad neben der B20-Ausfahrt Richtung Lilienfeld mit Weg zum Minigolf-Platz und ebenso zu Parkbad, Sporthalle und Haus der Musik ist in Planung. Der Weg zwischen Polizei und Laufen wurde bereits links und rechts begrünt.

„Wenn dann die Autolenker wegen der Fußübergänge und Zufahrten bremsen müssen, schauen sie auf die Blumenpracht, denken sich, das ist nett, vielleicht sollte man mehr von dieser Stadt anschauen“, hofft ein positiver Stadtentwickler Florian Hink.

