180.000 Euro an Stadthilfe sind in den vergangenen zwei Monaten geflossen, mehr als 9.000 der rund 25.000 St. Pöltner Haushalte nutzten die Aktion und holten sich nach einem Einkauf in der Stadt 20 Euro zurück. 620.000 Euro machten in Summe die eingereichten Rechnungen bisher aus. Im Herbst wird es den 20er nun für alle noch ein zweites Mal geben. „Wenn wir zusammenhalten und in der eigenen Stadt konsumieren, werden wir besser durch die Krise kommen“, meint Bürgermeister Matthias Stadler. Dann soll bald auch die Eine-Million-Euro-Grenze bei den ausgelösten Einkäufen gesprengt werden.

Vorne bei der Rechnungssumme liegt Nadlinger. Der Baumarkt hat am Kassabon auf die Aktion hingewiesen. Geschäftsführer Felix Jöchl findet es gut, dass die Aktion den St. Pöltnern mehr Lust auf Einkauf in der eigenen Stadt machte. Seine Branche habe nach dem Lockdown auch davon profitiert, dass die Aussicht auf Urlaub gering war. „In St. Pöltner Gärten sind wohl so viele Pools wie noch nie aufgestellt worden“, schmunzelt er.

100 Kugeln Eis und eine Pool-Rechnung

Eine Pool-Rechnung war mit 8.000 Euro auch die höchste Einreichung, eine Rechnung über 100 Kugeln Eis fiel ebenso auf, unter den Top 20 liegen auch alle Gastronomie-Betriebe vom Rathausplatz, weiß Michael Bachel vom Wirtschaftsservice der Stadt zu berichten. 89 Prozent der Anträge wurden digital eingereicht. Bei der der Hotline gingen rund 930 Anrufe ein. Das Team mit einem Lehrmädchen und zwei HAK-Schülern habe dabei auch schwierige Telefonate gemeistert. Nachgearbeitet werden musste etwa, weil statt der Rechnung einmal ein Porträtbild oder sogar ein Staatsbürgerschaftsnachweis hochgeladen wurde. Die durchschnittliche Zeit zwischen Antrag und Überweisung lag bei 52 Stunden. In der zweiten Runde hofft Bachel auf noch mehr Beteiligung, etwa auch, weil wieder viele FH- Studenten zurück seien. „Es gibt keinen Grund, Hemmungen zu haben“, betont der Bürgermeister. Wer das Geld selbst nicht brauche, könne es gemeinnützigen Organisationen oder den Enkeln zukommen lassen.

Neustart nach der Gemeinderatssitzung

Nach der nächsten Gemeinderatssitzung soll es gleich wieder losgehen. Rechnungen von 1. Oktober bis 15. Dezember sollen ab 15. Oktober eingereicht werden können. „Eine Vorlaufzeit wird es wieder geben, eine Nachlaufzeit braucht es nicht mehr“, erklärt Bachel.