Was stärkt die Eventstadt St. Pölten nach und trotz Corona? Das war die Kernfrage, die Moderator Lukas Renz im „Stadtment“-Video den beiden Event-Profis Michael Bachel und René Voak stellte. „Professionalität, Flexibilität und Qualität“ war die Antwort der beiden Eventmanager. Beispielhaft erklärt am Weihnachtsmarkt. Der war bereits im September fixfertig geplant – umsonst. Michael Bachel und sein Team vom städtischen Veranstaltungsservice erfanden den Eislaufplatz am Rathausplatz, mit Corona-Sicherheitskonzept, das auch im Lockdown light funktionieren müsste. „Wir glauben, dass das machbar ist und ein bisserl Freude bereitet. Wir sind zur Unterhaltung der Menschen da“, so Bachel. Ab nächster Woche wird aufgebaut.

Flexibel zeigt sich der städtische Veranstaltungs-Chef auch beim Thema Sommerfest, für das ein neues Konzept entwickelt wird. „Der Rathausplatz hat im Sommer mit den Schanigärten gut funktioniert“, baut Michael Bachel in seine Überlegungen ein.

Und er ist überzeugt: „Es kann auch mal was Kleines qualitativ hochwertig sein.“

Die überschaubare Größe macht auch für René Voak den Vorteil St. Pöltens aus. „Wir haben eine Größe, die man bewältigt. Für Expertisen und Fachtagungen sind wir die richtige Stadt.“ Für den Event- und VAZ-Manager sind St. Pöltens Stärken als Eventstadt klar: „Der Standort, beste Infrastruktur von klein bis groß, menschliches Know-how. Da hat St. Pölten die Nase vorn.“

Die gesamten Videos mit Michael Bachel und René Voak nachhören und nachsehen können Sie auf www.st-poelten.at.

Nächste Woche geht es um gastronomische Antworten.