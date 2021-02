„Vor der Krise waren wir immer am Pranger, aber jetzt im Lockdown sieht man, wie Städte die Gastronomie brauchen“, analysiert Multi-Gastronom Otto Raimitz im Stadtment-Gespräch mit Gastro.stp-Obmann Georg Loichtl. Raimitz, Betreiber des „Schauspiel“ am Rathausplatz, hat den ersten Lockdown für eine Renovierung seiner Lokale genutzt, inklusive Corona-Schulung der Mitarbeiter, die während der Schanigarten-Saison wöchentlich getestet wurden. „Im Sommer hat das toll funktioniert am Rathausplatz, nur mit der Gastronomie. Das war fein und hochwertig. Es ist unglaublich, wie viele Leute sich da nächtens aufhalten in der Innenstadt – da brauchen wir keine Standl mehr aufstellen.“

Raimitz prophezeit, dass St. Pölten in fünf bis sechs Jahren gastronomisch top ist, auch mit dem Kulturschwerpunkt 2024 als PR-Antrieb. „St. Pölten entwickelt sich blendend. Mit Kulturveranstaltungen und Markt am Domplatz braucht es allerdings Alternativen zu den Parkplätzen am Domplatz.“

Anders als Otto Raimitz ließ Matthias Strunz auch während des Lockdowns die Küche in seiner Gaststätte Figl nicht kalt werden. „Wir haben sofort und als erste Gastronomen ein Liefer- und Abholservice gestartet“, erzählt der Wirt, der erst drei Wochen vorm ersten Lockdown das Lokal übernommen hat.

„Eigentlich sind wir geschult darauf, zu kochen und zu servieren. Aber mein Team ist hinter mir gestanden. Wir haben uns überlegt, wie wir am besten kochen, verpacken und ausliefern, und wir waren mit unserem Konzept, Haubenküche im Liefer- und Abholservice anzubieten, sehr erfolgreich.“

Auch Matthias Strunz ist überzeugt, dass die Landeshauptstadt gastronomisch auf einem Erfolgsweg ist: „Das Interesse an Qualität und hochwertigen regionalen Speisen wird größer. Und da ist noch viel Potenzial.“