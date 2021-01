Um die Jahrtausendwende hat die Landeshauptstadt Einwohner verloren. „Unter 50.000“, erinnert sich Stadtplaner Jens De Buck an „das Drama“. Und: „Wir haben viel unternommen, um das in ein verträgliches Wachstum zu drehen.“ Mit Planungshorizont soll es in zehn bis 15 Jahren rund 60.000 bis 65.000 Hauptwohnsitzer geben. „So können wir die notwendige Infrastruktur begleitend mitentwickeln.“

Das sind neben der technischen Infrastruktur wie Wohnbau, Verkehrsplanung und „allem, was unter der Erde liegt“, auch soziale Infrastruktur wie Kindergärten und Schulen. „Wir wollen, dass die Lebensqualität und die Charakteristik mit Kernstadt und dörflicher Struktur rundherum erhalten bleiben“, so De Buck. „Verdichtung ist wichtig“, ergänzt Verkehrsplaner Dieter Nusterer: „Wir haben auch sehr gute Angebote für den nichtmotorisierten Verkehr.“

St. Pöltens weit gereister Stadtplaner und der Ur-St. Pöltner Nusterer sind überzeugt, dass es wenige Mittelstädte gibt, die die Lebensqualität der Landeshauptstadt bieten können – mit Kulturangebot, Naherholungsflächen und Grünraum. „Den wollen wir sichern und ausbauen.“ Zum Beispiel beim geplanten Retentionsbecken im Süden und auch bei der Neugestaltung des Europaplatzes.

Die Bewerbung zur Kulturhauptstadt habe viel positive Energie freigesetzt, sagt Dieter Nusterer: „Ich wünsch’ mir, dass dies dazu beiträgt, dass die St. Pöltner beginnen, stolz auf ihre Stadt zu sein.“