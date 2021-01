„Wir wollen den Standortvorteil von St. Pölten nutzen und unsere Chancen für die Zukunft sichtbar machen“, brachte Josef Wildburger auf den Punkt, warum die Stadt den 2006 begonnenen Visionsprozess in einem Masterplan 25|50 fortschreibt. „Masterpläne legen die großen Linien fest. Weil diejenigen Regionen und Städte erfolgreich sind, wo sich führende Köpfe zusammentun, um ein Bild für die Zukunft zu entwickeln – mit Beteiligung der Bevölkerung.“

Für den ersten Masterplan bekomme St. Pölten große Anerkennung, auch aus europäischen Kommunen, ergänzt Christoph Schwarz, Leiter der Abteilung Zukunftsentwicklung, Wirtschaft und Marketing im Magistrat. „Lebensqualität und Wirtschaft entwickeln sich damit hervorragend, wir wollen das ausdehnen.“

Taskforces mit mehr als hundert St. Pöltnern und unterstützenden Experten erheben, wie die Landeshauptstadt ihre gute Lage nutzen und zur „Leading 2nd City in Europe“ werden kann, eine erfolgreiche Stadt im Umfeld einer Metropole. „Wir wollen eine gute Alternative für Wiener sein, aber unter unseren Bedingungen“, so Schwarz.

Hauptstadtregion ist mit dabei

St. Pölten sei kulturelles Zentrum, wirtschaftlicher Motor und Verwaltungszentrum in Niederösterreich, „das müssen wir in die Zukunft entwickeln.“ Einbezogen in den Plan wird die gesamte Region, „wir sind ja kein gallisches Dorf“, so „Masterplaner“ Josef Wildburger.

Der Masterplan stützt sich auf vier Säulen: „Green_Cool City“ beschäftigt sich mit Klimawandel, Energie und Raumplanung, „Fit _Healthy City“ widmet sich der Gesundheit von Menschen und Gesellschaft. „Skills & Arts“ zeichnet die Stadt, die aus den geistigen Zusammenhängen schöpft und „Enter_prising City“ setzt auf eine Stadt, die nicht reagiert, sondern agiert.