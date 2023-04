Ausstellung zeigt viele noch nie gezeigte Werke von Alexander Bisenz

Alexander Bisenz war einer der populärsten Kabarettisten Österreichs. 1994 kam er durch Christian Ludwig Attersee zur Malerei. Gerade seine frühen Werke sind eher unbekannt. Diese will der Sohn des Künstlers Alexander Bisenz jun. nun in einer Ausstellung im Stadtmuseum St. Pölten zeigen. Rund 100 Werke hat er gemeinsam mit seiner Frau Magdalena ausgewählt. „Es sind rund 40 Werke dabei, die das Haus noch nie verlassen haben“, sagt Bisenz, der gerade dabei ist den Nachlass aufzuarbeiten. In der Ausstellung geht es darum den Werdegang des Künstlers zu zeigen. Es sei keine Biographie, wie Bisenz betont. Zwar sei auch die bekannte Kunstfigur Alfred Wurbala dabei, sie halte sich aber im Hintergrund. „Mein Vater hat zum Teil auch auf der Bühne bei den Vorstellungen gemalt“, erinnert sich Bisenz. Das Interesse war aber so groß, dass viele dieser Bilder direkt am Entstehungsabend verkauft wurden.

Die Familie Bisenz betritt mit dieser Ausstellung Neuland. Alexander Bisenz jun. kommt eigentlich aus der Gastro und Magdalena Bisenz erwartet das zweite Kinder der beiden. „Wir haben alles gemeinsam fotografiert und nummeriert“, sagt Magdalena Bisenz. Sie rechnen noch mit einem Jahr, bis alle Videos, Berichte und Fotos ordentlich archiviert sind. „Er hat zwar alles gut hinterlassen, aber nicht digital. Das machen wir jetzt“, sagt Alexander Bisenz jun.. In Planung ist derzeit auch ein Ausstellung in Weißenkirchen in der Wachau und auch nach Wien streckt man die Fühler aus.

