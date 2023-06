Ausstellungseröffnung: 400 Jahre Stadtansicht von Balduin Hoyel

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“, besagt ein doch eher inflationär gebrauchtes Sprichwort. Auf die bekannteste St. Pöltner Stadtansicht trifft diese Beschreibung jedoch eindeutig zu. Aus diesem Grund widmete das Stadtmuseum diesem einzigartigen Meisterwerk zu seinem 400. Jubiläum eine eigene Ausstellung, die alle Facetten des Gemäldes beleuchtet.

Das 1623 geschaffene Gemälde zeigt St. Pölten als kleine Stadt während des Bauernaufstandes von 1597. Damals revoltierten die Bauern aus dem Mostviertel wegen zunehmender Verarmung gegen die Obrigkeit. Der Aufstand gipfelte in einer versuchten Belagerung der kaiserlichen Stadt St. Pölten, die jedoch nur von sehr kurzer Dauer war. Die Bauern gaben die Belagerung bald auf und flüchteten in Richtung Süden vor herannahenden, schwerbewaffneten kaiserlichen Truppen. Zwischen St. Georgen und Wilhelmsburg wurden die Aufständischen vernichtend geschlagen sowie ihre Rädelsführer umgebracht oder gefangen genommen. Einige wurden später vor den Mauern der Stadt zum Tode verurteilt. Bei den Mitteln zur Vollstreckung zeigte die Obrigkeit keine Gnade. So wurden Delinquenten gepfählt, geköpft, gevierteilt oder ihnen bei lebendigem Leib das Herz herausgerissen.

Die Eröffnungsfeier im Innenhof des Karmeliterhofes von Museumsleiter Thomas Pulle stieß auf reges Interesse. Doch nicht nur Interessierte, Historiker und Politikvertreter kamen zu diesem Anlass nach St. Pölten. Die Familie Dautermann aus Reutlingen kann ihren Stammbaum bis zu einem der Aufständischen in St. Pölten ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen und reiste daher für die Feier und zur Erinnerung an ihren Vorfahren aus Baden-Württemberg an.

Das Bild erzählt aber noch viel mehr zur Geschichte der Stadt zu erzählen. „Es entstand 1623 in einer instabilen wirtschaftlichen und politischen Zeit während des 30-Jährigen Krieges, als die Reformation das Land entzweite. Auch eine verheerende Brandkatastrophe suchte St. Pölten zu dieser Zeit heim“, erklärte Museumsleiter Thomas Pulle in der Eröffnungsrede. Das Bild zeigt die damals recht kleine Stadt an der Traisen im Schatten des Ötschers, die von ihrer Stadtmauer eingezwängt war, sowie beispielsweise die Kirche von St. Georgen und das Schloss Viehofen, die damals auf weiter Flur alleine zwischen Wiesen und Feldern standen. Seine barocke Pracht, wie wir sie noch heute kennen, erhielt St. Pölten erst später.

Das Gemälde ist signiert vom Maler Balduin Hoyel, der am Beginn des 17. Jahrhunderts plötzlich in St. Pölten auftauchte. Seine Biografie erzählt von einem sozialen Aufstieg vom talentierten, aber verarmten Künstler, der sich als Stadtbürger bald zum gefragten städtischen Maler mauserte und einige heute noch erhaltene Heiligenbilder malte.

Die Ausstellung ist von Mittwoch bis Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr im Stadtmuseum St. Pölten zu sehen.