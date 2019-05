Ursprünglichen Plänen zufolge hätte der Gestaltungsbeirat bereits im Vorjahr erste Neubauten beurteilen und Bauträger beraten sollen. Doch noch immer gibt es keinen konkreten Zeitplan für die Einführung.

28.05.2019 – Kommentar Mit der Zukunft Schritt halten

Für Norbert Steiner schleppt sich das zu lange hin. „Mich wundert, warum hier nichts weitergeht“, rätselt der Alpenland-Obmann und Landeshauptstadt-Planer.

Steiner hatte mit dem Arbeitskreis „Baukultur“ der Plattform KulturhauptStart, dem namhafte Architekten, Künstler und Planer angehören, bereits Anfang 2018 die Einführung eines Gestaltungsbeirats vorangetrieben. „Wir hatten bei einer Veranstaltung im Rathaus mit Experten sogar konkrete Vorschläge gemacht“, so Steiner. „Seit Monaten ist aber nichts passiert.“

Vom Magistrat heißt es auf NÖN-Anfrage lediglich, dass die Gespräche zur Installierung eines Gestaltungsbeirates im Laufen sind. „Sonst gibt es dazu noch keine neuen Informationen“, so Sprecher Heinz Steinbrecher. Stadtplaner Jens de Buck sprach bereits Anfang des Jahres von einer Verzögerung wegen „einer Vielzahl an Projekten und dem jahreszeitbedingten Krankheitsausfall von Mitarbeitern“. Das möchte Steiner aber nicht gelten lassen. „Wenn es an einem personellen Engpass liegt, wie ich auch gehört habe, dann aktivieren wir den Arbeitskreis gerne wieder und helfen mit“, bietet er an.

Letzte Begehungen für Schutzzone

Fortschritte gibt es indes bei der Vorbereitung zur Installierung der Schutzzone für erhaltenswerte Gebäude. Laut Steinbrecher folgen nun die letzten Begehungen. „Der Bebauungsplan ist in Bearbeitung, das Verfahren wird vorbereitet.“ Bei der bisherigen Behandlung und Begutachtung von Projekten seien durchwegs Verbesserungen erzielt worden. Für direkt Betroffene kündigt Steinbrecher noch Bürgerversammlungen an.