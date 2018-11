Die im August angekündigte Schließung des Leiner-Lagers in der Karl-Pfeffer-Gasse geht diese Woche über die Bühne. Danach können Leiner- und Kika-Kunden ihre Möbel nicht mehr in diesem Lager, sondern im Logistik-Center in der Zdarsky-Straße abholen.

Für die 40 Mitarbeiter des Filialaußenlagers wurden zwischenzeitlich Lösungen gefunden: 22 Beschäftigte bleiben weiterhin im Unternehmen. Die Lagermitarbeiter übersiedeln in das Logistik-Center in Spratzern. Von diesem Standort mit über 100.000 Quadratmetern Lagerfläche werden alle Kika- und Leiner-Filialen in ganz Österreich beliefert.

Die Monteure werden hingegen ins Service-Center in Wiener Neudorf verlegt. „Von dort aus werden unsere Kunden in Wien, Niederösterreich und im nördlichen Burgenland bedient“, erläutert Kathrin Stoiser von Leiner.

Für die verbleibenden 18 der 40 Mitarbeiter gibt es eine einvernehmliche Lösung – 17 haben den angebotenen Sozialplan angenommen und scheiden in den nächsten Monaten aus dem Unternehmen aus, ein Mitarbeiter tritt mit Jahresende die Pension an. „Wir bieten verschiedene Möglichkeiten an, um die Mitarbeiter bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz zu unterstützen“, so Stoiser.

Was mit dem Lager-Gebäude auf dem 7.500 Quadratmeter großen Areal passieren wird, will das Unternehmen derzeit noch nicht kommentieren.