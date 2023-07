Lehrlinge trainierten für mentale Fitness

Bei bereichsübergreifenden Trainings ging es um die mentale Fitness des Nachwuchses für die Betriebe. Beim letzten Kurs, an dem 30 Lehrlinge aus acht verschiedenen Betrieben teilnahmen, stand die richtige Gesprächsführung im Mittelpunkt. Neben den Trainingsinhalten lernten sich die Teilnehmer auch untereinander kennen und schlossen weitere Freundschaften.

„Böheimkirchen ist für den Fleiß seiner Lehrlinge bekannt. Die Jugendlichen aus unterschiedlichen Firmen lernen etwas und haben Spaß daran. Das Projekt zeigt, dass die Lehre in Böheimkirchen in ist“, so Bürgermeister Franz Haunold.

Die Trainings für das Wintersemester sind bereits in Vorbereitung. Abgehalten werden die vom BÖ-Ortsmarketing organisierten Kurse vom WIFI St. Pölten im Böheimkirchner Rathaus.