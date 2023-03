Stadt startet Umfrage in Facebook-Gruppe „Was ist los in St. Pölten"

Die Nextbikes in der Landeshauptstadt werden immer beliebter. Vom 20. März bis zum 15. November 2022 wurden 38.182 Nextbike-Fahrten in St. Pölten unternommen und damit um 76 Prozent mehr als im Vorjahr. Dem will die Stadt Rechnung tragen und das Stationsnetz erweitern. Sechs bis zehn neue Stationen sollen heuer aufgestellt. Mit der neuen Station in der Brunngasse ist der Startschuss für die Ausbau-Offensive gefallen.

Bei der Ausbau-Offensive sollen auch die Bürgerinnen und Bürger mitreden könne. In der Facebook-Gruppe „Was ist los in St. Pölten wird es von der Stadt am Montag, 20. März, um 9 Uhr eine Online-Umfrage zu den neuen Stationen geben. Es können entweder selbst Örtlichkeiten vorgeschlagen werden oder unter mehreren Orten gewählt werden. Nach Evaluierung des Nextbike-Nutzerverhaltens wurden folgende Orte ausgewählt:

Kreuzung Landsbergerstraße / Handel Mazetti-Straße

Bereich Otto-Glöckel-Straße

Dr. Theodor Körner-Straße, Rückseite BORG

Pernerstorferplatz

Rilkeplatz

Gymnasium Josefstraße

Hubert-Schnofl-Platz

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.