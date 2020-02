„Für uns beginnt ein Jahrzehnt der Chancen, weil wir die Weichen richtig gestellt haben.“ Bürgermeister Matthias Stadler blickt beim traditionellen Wirtschaftsempfang hoffnungsfroh in die Zukunft und zieht auch eine positive Bilanz über 2019: St. Pölten wächst an Einwohnern und an Wirtschaftskraft. 60.589 St. Pöltner gibt es, davon 55.716 mit Hauptwohnsitz. „Mit der Bevölkerung steigen Kaufkraft und wirtschaftliche Bedeutung der Stadt“, betont der Stadtchef.

3.838 Betriebe haben aktuell ihren Standort in St. Pölten. 17 Projekte mit insgesamt 527 neuen Arbeitsplätzen konnte das städtische Wirtschaftsservice Ecopoint im Jahr 2019 realisieren. Mit knapp 34 Millionen Euro im Jahr nimmt die Stadt fast doppelt so viel an Kommunalsteuer ein wie noch vor 20 Jahren.

„Der Masterplan 25|50 soll unsere Stadt fit für die nächsten Jahr-zehnte machen.“ Christoph Schwarz, Abteilung Zukunftsentwicklung

Die Stadt soll noch lebenswerter und attraktiver für die Wirtschaft werden, bekräftigt Christoph Schwarz, Leiter der Zukunftsabteilung, Wirtschaft und Marketing und damit auch Ecopoint-Chef: „Wir werden heuer auf die Fortschreibung unserer Vision fokussieren, die im Masterplan 25|50 dargestellt wird. Er soll unsere Stadt fit für die nächsten Jahrzehnte machen.“

Über die Entwicklung des Standortes haben sich bereits im Vorjahr über hundert Unternehmen und Institutionen Gedanken gemacht, verrät Dominik Mesner, Obmann der Plattform STP 2020. „Fünf Arbeitskreise zu verschiedenen Bereichen haben regelmäßig Anregungen geliefert. Diese bieten wertvolle Orientierung für den Masterplan – und sie werden auf Wunsch der Teilnehmer weiterarbeiten“, freut sich Mesner über ein keimendes „Wir-Gefühl“ in der Stadt.

Masterplaner Josef Wildburger ergänzt: „Wir setzen wie bisher auf eine Planung als offenes und lebendes System, das sich über die Zeit selbst erneuert und die Umsetzung begleitet.“ Das Ziel der Stadtentwicklung: St. Pölten möchte sich als „A Leading Second City“ nahe Wien profilieren, „weil führende Mittelstädte als Lebensräume der Zukunft gesehen werden, besonders wenn sie im Windschatten von Weltstädten liegen“, erklärt Wildburger.