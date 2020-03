Altbewährtes wird aufgepeppt, Neues kommt hinzu und Billard erlebt für einen Abend ein Revival. - Der Frühling bringt frischen Wind in die Geschäftswelt Wilhelmsburgs.

Seit Jahresbeginn wird bei Maier-Moden fleißig renoviert. Grund dafür ist ein Wechsel zur jüngeren Generation. Tochter Viktoria Maier-Lechner übernimmt den Modeladen in der Oberen Hauptstraße von Mutter Brigitte. Der Boden, ein Licht- und Deckenkonzept sowie ein neuer Palmers-Shop bringen einen frischen neuen Look in den seit jeher beliebten Laden. „Wir legen Wert auf persönliche Betreuung und verfügen über eine hauseigene Änderungsschneiderin“, erzählt Viktoria Maier-Lechner. Die Bekanntheit des Wilhelmsburger Modegeschäfts erstreckt sich bis ins Traisen- und Gölsental. Die Maiers erfreuen sich aber auch bei den Stammkunden großer Beliebtheit.

„Wir legen Wert auf persönliche Betreuung"

Wirtschafts-Stadtrat Gert Dieterich ist über die derzeitige wirtschaftliche Lage erfreut: „Maier-Moden wird von Vicky, der neuen Generation, übernommen und umgebaut. Das ist sehr wichtig für die Stadt, denn die Familie Maier steht für Beständigkeit“.

Positiv erwähnt Dieterich auch die neue Schneiderei und den Bauernladen am Hauptplatz. Dort gibt es noch eine weitere Neuheit: Ein international anerkannter Tätowierkünstler hat sich angesiedelt: Martin „Mini“ Wutzl verziert die Haut seiner Kunden mit kunstvollen Tattoos. Er ist aufgrund persönlicher Gegebenheiten – seine Frau ist Wilhelmsburgerin – von St. Pölten nach Wilhelmsburg übersiedelt. In nur drei Monaten Umbauphase entstanden 80 Quadratmeter umfassende Räumlichkeiten in ansprechendem Ambiente.

Inge Moser Der international anerkannte Tätowierer Martin Wutzl war gerade in seine kunstvolle Arbeit am Arm von Daniel Mader, der sich Nike, die griechische Siegesgöttin als Bild ausgesucht hatte, vertieft.

„Ich bin von Beruf eigentlich Heizungsinstallateur, begann aber bereits als 17-Jähriger mit dem Tätowieren“, erzählt er. Seine Kunden, die er jetzt nach Wilhelmsburg lockt, stammen aus Italien, der Schweiz und Österreich. Das Geschäft in St. Pölten bleibt aber weiterhin bestehen. „Fame Pain Piercings“ von „Tami“, Tamara Hübner-Höbl und Lisa Perina, wird nach Wutzls Abgang mit fixen und mit Gast-Tätowierern weiterbetrieben.

Nostalgie in der "Lila Lisa"

Nostalgisch geht es am Freitag, 3. April, um 18 Uhr im Gasthaus von Leopold und Petra Franzl zu. Dort findet das „Lila Lisa-Treffen“ im ehemaligen Billard-Salon in der Bahnhofstraße statt.

Hier rollt schon länger keine Kugel mehr. Den Grund erklärt Leopold Franzl: „Wir haben oberhalb des Billard-Salons Zimmer und da gäbe es dann Lärmbelästigung.“ Für einen Abend lang schwelgt man aber wieder in kugeligen Erinnerungen und frönt der großen Leidenschaft Billard. Außerdem wird ein Rückblick auf 30 Jahre Eröffnung der Lila Lisa gefeiert.