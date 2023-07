St. Pöltens E-Scooter-Laden zog um und bietet jetzt Verleihstation

Der Standort des E-Scooter-Laden von Martin Flatz in der Schreinergasse ist Geschichte, stattdessen eröffnete er nun neu am Schulring. Räumlich hat sich im Geschäft nicht viel verändert, außer, dass es nicht mehr ganz so verwinkelt ist, meint Flatz.

Gleichzeitig mit dem Umzug wurde auch ein neues Projekt initiiert. An einer fixen Station am Schulring 21 stehen zwei Leihscooter, die ausgeborgt werden können. Diese werden dort geladen und können nur dort abgeholt sowie zurückgebracht werden. Somit erübrigt sich das „lästige Herumstehen der Scooter wie man es aus den Großstädten kennt“, so Martin Flatz. In der aktuellen Testphase gibt es zwei Scooter, die ausgeliehen werden können. Ziel ist es, mehrere Stationen im St. Pöltner Stadtgebiet aufzustellen, wobei jeder Scooter bei allen Stationen zurückgebracht werden können soll. Zudem bietet die neue Lage des E-Scooter-Ladens den Kundinnen und Kunden mehr Parkmöglichkeiten. War zuvor die Frage, wo sie bei der Abholung ihrer Bestellung am besten parken, stehen der Kundschaft jetzt gleich mehrere Möglichkeiten offen.

Ist die Diskussion rund um E-Scooter in Städten doch immer wieder am Aufflammen, sieht Martin Flatz den Trend nicht in Gefahr. Viele Pendlerinnen und Pendler nutzen die zweirädrigen Fortbewegungsmittel, um schneller am Bahnhof anzukommen oder in der Arbeit zu sein, meint er. Gleichzeitig ist ein E-Scooter handlicher als ein Fahrrad und kostet im Zug nicht extra, ist Flatz überzeugt.

Das Geschäft am Schulring verkauft nicht nur E-Scooter und weitere zweirädrige Fahrmittel, sondern führt auch Reparaturen in der hauseigenen Werkstatt durch. Das Klientel ist breit aufgestellt, von jung bist alt gibt es viele Käuferinnen und Käufer.