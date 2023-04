„Rund um die Marie“ belebte St. Pöltner Innenstadt

Mit dem dreitägigen Fest „Rund um die Marie“ ist die Outdoor-Fest-Zeit in der St. Pöltner Innenstadt offiziell eröffnet. Am Herrenplatz, in der Wiener Straße, im Alumnat Grätzl und am Domplatz stand ein vielfältiges Programm an. Ein Schaukochen und ein Jungpflanzenfrühlingsmarkt belebten den Domplatz. Viel los war bei einer Tanzstunde unter freiem Himmel der Tanzschule Schwebach am Herrenplatz. Tanzeinlagen gab es ebenfalls von SemTeo und den Rosa Teppich in der Wiener Straße eroberten kesse Models bei einer Modenschau. Die Lokale und Geschäfte gestalteten das Fest tatkräftig mit und lockten so zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Als Vorgeschmack auf musik.stp City live spielte Zoartbitter am Herrenplatz.

