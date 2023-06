Boxenstopp für Biker in Michelbach

Seit mehr als einem Jahr bietet der Jungunternehmer in seiner „Cycle Factory“ in der elterlichen Garage in Michelbach nicht nur kompetentes Service für Mountainbikes an, sondern verkauft auch Räder und Zubehör. Der Absolvent der Sportmittelschule in Böheimkirchen und gelernte Maschinenbauer ist selbst begeisterter Biker.

„Ich bin vor rund zehn Jahren da hineingekippt, obwohl ich vorher nicht besonders sportlich war. Meine Passion für das Radfahren kann ich jetzt in meinem Beruf umsetzen. Mir sind vor allem gutes Service und hohe Qualität wichtig“, so der Bike-Profi, der kurz vor dem Abschluss seines Betriebswirtschaftsstudiums steht.

Fixe Öffnungszeiten gibt es nicht, nach telefonischer Vereinbarung findet sich aber auch kurzfristig ein Termin, sagt der Jungunternehmer.

Engagiert ist Freynhofer auch bei der Mountainbike-Initiative in St. Pölten, die sich die Planung, Errichtung und Instandhaltung von Mountainbike-Strecken zum Ziel gesetzt hat. „Ende März konnten wir hier in Michelbach den knapp drei Kilometer langen Elsbeere- Single-Trail eröffnen.“