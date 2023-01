Kasten ist im „Mode-Phieber“

Sophie Berger aus Kasten hat die HAK, zwei Modeschulen in Wien und die Ausbildung zur Schneidermeisterin absolviert. Neben anderen Jobs arbeitete sie zwei Jahre als Einkäuferin und Produktionsassistentin bei Lena Hoschek. Mit ihrem Unternehmen „Phieber“ (zusammengesetzt aus ihrem Namen) erfüllt sich Berger nun einen Traum.

„Schon als Kind konnte ich die Ungerechtigkeiten der Produktionsbedingungen in den Dritte-Welt-Ländern nicht verstehen und wollte etwas dagegen tun. Ich möchte Alternativen zu dem finden, was nicht funktioniert, und damit für alle etwas Positives bewirken“, so Berger zu ihrer Motivation. Produziert werden die beiden Kollektionen mit Damenmode und Bettwäsche in Portugal mit zertifizierten Materialien und Farben.

Färben mit zerriebenen Edelsteinen

Die Stoffe werden mit mineralischen Naturstoffen gefärbt. „Dazu werden Edelsteine wie Malachit, Lapislazuli und Calcit zerrieben, vermischt und mit weiteren Zusatzstoffen zum Färben verwendet. Viele der Mineralien sind für ihre positive Wirkung auf den Menschen bekannt“, so Berger, die den Kundinnen Kärtchen mit Pflegehinweisen und Infos zur Wirkung der Farben mitgibt.

Noch ist „Phieber“ ein Ein-Frau-Unternehmen, der Vertrieb erfolgt vorwiegend über den Onlineshop. Doch Berger sprüht vor Tatendrang. Ideen wie ein kleiner Shop oder Präsentationen der Kollektionen bei den Kundinnen stehen ebenso im Raum wie eine personelle Erweiterung des Teams. „Für mich ist Mode etwas Kreatives und Handwerkliches zugleich. In fünf Jahren sehe ich ,Phieber‘ als ein Team von fünf Menschen, die Schönes schaffen“, so die Firmengründerin.

