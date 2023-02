St. Pöltner City-Ambulanz nimmt Betrieb auf

Nicht erst seit Pandemie und aktuellen Krisen, sondern schon in den letzten 20 Jahren ist die Zahl der psychisch Erkrankten mehr geworden, weiß Kurt Fellöcker. Der Nutzen der nun eröffneten psychosozialen Ambulanz der Suttner-Privatuniversität ist für den Leiter daher groß.

„Wir werden österreichweit aufzeigen mit dem Projekt“, zeigte sich Bürgermeister Matthias Stadler sogar überzeugt. So könne man auch den Versicherungsträgern nachweisen, wie groß der Bedarf ist. Die angewandte Forschung ist für Stadler der nächste Schritt am Bildungsstandort.

„Die Ambulanz bildet eine Schnittstelle zur Praxis“, ist sie auch für Uni-Rektor Peter Pantuček-Eisenbacher eine Notwendigkeit. Die Ambulanz ermöglicht angehenden Absolventen von Psychotherapie, Sozialer Arbeit und Inklusionspädagogik eine lückenlose Integration in den beruflichen Alltag. Die Studierenden beraten, mit Supervision von Lehrenden. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse sollen direkt in das Angebot einfließen.

Start über Vermittlung, Vollbetrieb im Herbst

Zum Start ist das Angebot kostenlos. In Anspruch genommen werden kann es über Vermittlung von Einrichtungen wie Antlas, Neustart oder Caritas. Das Sozialamt finanziert die Räume in der Schreinergasse. Der Vollbetrieb startet mit dem Umzug in das Gesundheitszentrum MaxMed im Herbst. Dann sollen, gegen einen kleinen Beitrag, mehr Klientinnen und Klienten von leistbarer, hochqualitativer Versorgung mit verringerten Wartezeiten profitieren.

Unterstützung für das „niederschwellige soziale Projekt mit langfristiger Wirkung für die Region“, so Präsident Manfred Feichtinger, kommt auch vom Lions Club. Er überreichte einen Scheck mit 10.000 Euro.

