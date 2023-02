Böheimkirchens Stadt-Zentrum wird belebt

Das Geschäftslokal des früheren Naturkostgeschäftes am Marktplatz 1 soll wieder aktiviert werden. Ein Netzwerktreffen mit 19 Teilnehmern gab den Startschuss für eine neue Initiative zur Belebung des Zentrums. Mit an Bord sind engagierte Privatpersonen, Bürgermeister Franz Haunold, das Ortsmarketing und Christina Gassner für die LEADER-Region Elsbeere Wienerwald, aber auch Vermieter Karl Bachinger und frühere Lieferanten des Bio-Ladens.

„Wir denken an ein Geschäft mit großer Auswahl an Naturkost und regionalen Bioprodukten, aber auch nachhaltigen Geschenkideen und der Möglichkeit für einen Imbiss oder eine gesunde Jause für Schüler“, so Umweltgemeinderätin Maggie Dorn-Hayden.

Unterstützung kommt von der Gemeinde, deren aktive Betreuung allen Betrieben offensteht. „Unsere Marktgemeinde bemüht sich intensiv um die Ansiedelung von neuen Betrieben. Das Zentrum liegt mir besonders am Herzen, es ist die Seele von Böheimkirchen und ein Stück Heimat für uns alle. Es ist ein bewährter Platz für Dienstleistung und Handel“, so der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses Karl Herzberger.

Interessenten für das Geschäftslokal können sich bei Karl Bachinger melden.

