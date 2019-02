Zeit, es sich selbst auf einer seiner Quqon-Matratzen gemütlich zu machen, bleibt Markus Hössinger momentan wenig. Nachdem ihm Martin Rohla in der Puls 4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ ein Investment von 100.000 Euro zusicherte, kann der St. Pöltner mit neuer Energie daran arbeiten, seine per Mausklick konfigurierbaren Matratzen (die NÖN berichtete) unter die Leute zu bringen.

Dass ihm das gelingen wird, davon zeigte sich Nachhaltigkeitsexperte Rohla überzeugt:. „Ich sehe bei mir zuhause, wie sehr ‚gut schlafen‘ Thema ist.“ In den kommenden Wochen will Hössinger, der mit seinem Unternehmen bisher 700.000 Euro Umsatz generierte, mit dem Business-Tycoon einen Plan schmieden, wie die 100.000 Euro (gegen zehn Prozent der Firmenanteile) eingesetzt werden. „Ich wünsche mir aktive Zusammenarbeit mit Herrn Rohla, auch sein Netzwerk wird sicher hilfreich sein“, freut sich Hössinger. Mit dem Geld will er die Bekanntheit der an Gewicht und Schlafposition angepassten Matratzen weiter steigern, um den gesamten deutschsprachigen Raum und Osteuropa zu erobern.

Während andere Investoren darauf hinwiesen, dass das Matratzen-Business ein risikoreiches sei, zeigte sich auch Mediashop-Chefin Katharina Schneider nicht abgeneigt: Sie wolle noch prüfen, in welcher Form eine Zusammenarbeit möglich wäre.