Die beiden Vizebürgermeister waren im vergangenen Jahr am öftesten am Rednerpult des Gemeinderates. Der NÖN-Statistik nach haben Harald Ludwig (SPÖ) und Matthias Adl (ÖVP) mit jeweils 24 Wortmeldungen die Nase vorn. Auf den weiteren Plätzen folgen die ÖVP-Mandatare Peter Krammer und Florian Krumböck mit jeweils 21 Wortmeldungen. Auf Platz fünf schafft es FPÖ-Obmann Klaus Otzelberger.

Jede zweite Wortmeldung der letzten fünf Jahre kam von Matthias Adl und Co. Gruber

Aus Sicht der Parteien hatte die ÖVP die Nase vorn. Fast 50 Prozent aller Wortmeldungen kamen von Adl und Co., rund 38 Prozent von der SPÖ, die FPÖ kam auf zwölf Prozent. Besonders häufig wurde das Rednerpult bei der Gemeinderatssitzung am 28. September aufgesucht. Gleich 41 Mal ergriffen insgesamt die Gemeindemandatare in der heißen September-Sitzung das Wort. Hier liegt FPÖ-Obmann Klaus Otzelberger an der Spitze mit sechs Wortmeldungen. Themen bei dieser Sitzung waren die ärztliche Versorgung in der Stadt, der Wohnbau und der Sturm-19-Park. Diese Gemeinderatssitzung brach auch mit der Länge alle Rekorde. Sie dauerte über fünf Stunden. Außer Konkurrenz wird in der NÖN-Statistik abermals Bürgermeister Matthias Stadler geführt, da er als Vorsitzender des Gremiums zu Wortmeldungen Stellung bezieht. Insgesamt tat er das 2020 46 Mal.

ÖVP am aktivsten in der Legislaturperiode

Das hat auch Auswirkung auf die Statistik über die gesamte Legislaturperiode des Gemeinderates gerechnet. Ohne Stadler-Wortmeldungen führt die ÖVP hier das Feld überlegen mit 45 Prozent an. Die SPÖ folgt mit 30 Prozent vor der FPÖ mit 19,7 Prozent. Die Grünen waren vier Jahre lang durch Markus Hippmann im Gemeinderat vertreten. Er alleine bringt es auf 5,3 Prozent, wobei er 2020 seinen Abschied von den Grünen bekannt gab und im Sommer zur SPÖ wechselte.

Zählen die Stadler-Wortmeldungen dazu, dann liefern sich die SPÖ und die ÖVP ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 40,0 Prozent der Wortmeldungen gehen auf das Konto der SPÖ, 38,6 Prozent auf jenes der ÖVP. Schlusslicht ist die SPÖ allerdings bei den Wortmeldungen über die gesamte Legislaturperiode pro Mandatar. Die Mehrheitspartei hat 26 Gemeinderäte, von denen schritt jeder durchschnittlich zwölf Mal ans Rednerpult. Bei der FPÖ waren es rund 34 Wortmeldungen pro Mandatar. 51 Mal meldete sich jeder ÖVP-Gemeinderat zu Wort.