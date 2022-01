St. Pölten bleibt von Insolvenzwelle verschont

In der Stadt zeigt die Gesamtzahl keinen Anstieg der Firmenpleiten. Anders sieht es im Bezirk aus, hier nahm die Zahl der Unternehmensinsolvenzen 2021 zu. Das belegt die Jahresbilanz des Kreditschutzverbandes von 1870.

Branchenspezifisch unterschiedliche Situationen

Für Mario Burger, Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer NÖ, ist die Statistik jedoch wenig aussagekräftig. Insgesamt sind rund 12.400 Unternehmen registriert. Aus seiner Sicht sind die Zahlen daher sehr klein. „Daraus sind weder regionale Trends ableitbar noch können daraus gültige Schlüsse gezogen werden“, ist er überzeugt.

Stattdessen sei das wichtigste Indiz einer stabilen Wirtschaft, dass die prognostizierte Insolvenzwelle im Herbst und Winter nicht eingetreten sei. Gleichzeitig erinnert er an die branchenspezifisch unterschiedliche Situation.

Die Zahl der Privatinsolvenzen stieg in der Stadt leicht und sank im Bezirk. Zum befürchteten großen Anstieg der Beratungen kam es bei der Schuldnerberatung NÖ nicht. Das liegt Geschäftsführer Michael Lackenberger zufolge an den Lockdowns.

„Immer, wenn es einen Lockdown oder eine Änderung in den Covid-Bestimmungen gibt, sinkt bei uns die Nachfrage“, erklärt er. „Das ist eine Auf-und-Ab-Welle.“ Weitere Gründe sieht er in gesetzlichen Änderungen und in der Zurückhaltung von Großgläubigern wie Sozialversicherung, Finanzamt und Banken.