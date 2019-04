Beim Grillen mit Freunden kam Johann Stacherl vor einigen Jahren die Idee, „richtig gutes“ Olivenöl nach Österreich zu bringen. „Es muss etwas anderes geben, als man schon kaufen kann“, war Stacherl überzeugt und begann zu recherchieren. Schließlich stieß er auf Conrad Bölicke – den Gründer der arteFakt Olivenölkampagne, eine Kooperation von Erzeugerfamilien. Nach einem Treffen war klar: Stacherl will mit Produkten aus dem Projekt auch österreichische Gaumen erfreuen. Die verschiedenen Olivenöle sollen unverfälscht erlebbar sein, in ihrer Fruchtigkeit, Schärfe und Bitterkeit.

Jedes Jahr ist Stacherl mindestens einmal in den Olivenhainen. In einer Vorernte wird die Qualität getestet, dann die Abnahmemenge ausgewählt. „In einem mobilen Labor wird der Säuregehalt festgestellt“, erklärt Stacherl. Ziel sei es „den Geruch in den Geschmack zu bringen“. Daran arbeiten Erzeuger, Chemiker und Bauingenieure.

Verkostung beim Olivenöl-Abholtag

„Der Geschmack variiert durch den Erntezeitpunkt, die Sorte und den Standort, ähnlich wie beim Wein“, erklärt Schacherl. Die Öle kommen aus verschiedenen Regionen in Spanien, Italien und Griechenland. Zwölf Olivenbauern lieferten die Produkte für die aktuelle Saison. Diese können beim Olivenöl-Abholtag am Sonntag, 28. April, zwischen 10 und 17 Uhr in der Wachtelei in Wilhelmsburg verkostet werden. Dort steht Stacherl, der im Brotberuf Erwachsenentrainer ist, auch für Fragen zur Verfügung. Auch Wein wird es geben, vor allem aus Österreich und Italien.