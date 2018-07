Seit fünf Jahren pilgert Steffen A. Pfeiffer immer wieder, um sich für sauberes Wasser als Grundrecht aller Menschen einzusetzen. Der Jakobsweg führte ihn jetzt nach St. Pölten, wo ihm Gemeinderätin Mirsada Zupani einen Schlafplatz organisierte. Ihr und dem Umweltbeauftragten der Diözese Axel Isenbart schilderte er sein Anliegen.

Seine Reise startete Pfeiffer am 6. März in Finisterre, wo er seit einigen Jahren lebt. Mit dabei ist immer Oka der Koala, der ihm als Sympathieträger dient. „Mit ihm kann ich auch Kinder für die Sache gewinnen“, so Pfeiffer. „Wasser ist das Wichtigste, ohne Wasser gibt es kein Leben“, betont der Pilger.

Nach Burnout Leben als Wasser-Aktivist

2010 schlitterte Pfeiffer ins Burnout und wollte auf dem Jakobsweg wieder zu sich finden. Als ihm sein letztes Geld abhanden kam, war er froh, dass es überall Brunnen gab, an denen er sich „sitt“-trinken konnte. Da wurde ihm bewusst, wie wichtig das Thema Wasser ist.

Als er einige Orte noch einmal sehen wollte, beeindruckte ihn, dass die Menschen in Spanien trotz hoher Arbeitslosigkeit sogar den Tauben gekauftes Wasser spendierten. Anderes Wasser gab es nicht. „Ich saß neben einem Brunnen in León und roch nur das Chlor“, beschreibt er. „Da habe ich mir gedacht, da läuft etwas sehr schief“, so Pfeiffer.

Seitdem pilgerte er immer wieder für das „Recht auf sauberes Wasser“, startete eine Petition gegen die Wasserprivatisierung und erreichte mit seiner Botschaft schon viele Menschen. Dieses Mal geht es über den Sultanweg nach Istanbul und weiter nach Ägypten. Dort muss ein Brunnen in der Oase Dakhla erneuert werden. Dafür hat Pfeiffer auch das Crowdfundingprojekt Water4Dakhla gestartet. Infos zum Projekt gibt es unter walk4water2.eu.