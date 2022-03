Entlastungspaket für St. Pölten gefordert

Werbung

Die steigenden Energiepreise sieht die FPÖ mit Stadtrat Klaus Otzelberger als Armutsfalle. In der Gemeinderatssitzung brachte er einen Dringlichkeitsantrag für ein Entlastungspaket ein. Gemeinsam mit der SPÖ brachten die Blauen den Antrag auf die Tagesordnung. Für die Resolution stimmten dann auch die Grünen.

„Während Pendler und vor allem Menschen am Land ratlos darüber sind, wie sie sich den Weg zur Arbeit noch leisten können, sprudeln im Finanzministerium die Mehreinnahmen aus den Treibstoff-Steuern“, bekrittelt Otzelberger. Durch die Steuereinnahmen erwachse dem Finanzministerium ein Plus von mindestens neun Milliarden Euro, heißt es auch von der SPÖ. „Wir fordern einen Energietausender für Menschen, deren Jahresfamilieneinkommen unter 40.000 Euro liegt“, sagt Bürgermeister Matthias Stadler. Er erklärt weiter: „Davon würden in Österreich eine Million Menschen profitieren. Der Republik würde dies eine Milliarde Euro kosten, also einen Bruchteil der Steuermehreinnahmen.“

