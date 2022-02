Der Neue auf der St. Pöltner BH

Es ist der „übliche Lauf der Dinge“, dass Bezirkshauptmann-Stellvertreter nach ein paar Jahren einem neuen Bezirk zugeteilt werden. Am 1. März soll sich das Karussell weiterdrehen. Betroffen davon sind die Bezirkshauptmannschaften (BH) St. Pölten-Land, Scheibbs und Lilienfeld.

Christian Steger, aktuell noch Bezirkshauptmann-Stellvertreter in St. Pölten-Land, wird laut Bezirkshauptmann Josef Kronister in die Landesamtsdirektion wechseln. Ihm folgt Christian Pehofer, der seit 2018 Bezirkshauptmann-Stellvertreter in Scheibbs ist, nach.

Für den 41-jährigen Christian Pehofer, der mit seiner Frau und seinen beiden Kindern seit zwei Jahren im Bezirk Krems-Land lebt, ein wichtiger Karriereschritt am „Weg nach oben“. „Scheibbs hat mich geprägt in vielerlei Hinsicht“, sagt Pehofer im NÖN-Gespräch.

Mit dem Wechsel nach St. Pölten-Land erwartet Pehofer auch eine neue Aufgabe. In Scheibbs war er als Bereichsleiter für Wirtschaft und Umwelt sowie als Jagdreferent sehr viel vor Ort unterwegs.

Im Bezirk St. Pölten-Land, der mit 132.064 Einwohnern und 45 Gemeinden fast dreimal so groß wie der Bezirk Scheibbs ist, wird er in enger Abstimmung mit Bezirkshauptmann Josef Kronister vor allem auf organisatorischer Ebene tätig sein.

„Es ist natürlich eine große, neue Herausforderung, auf die ich mich aber schon sehr freue“, sagt Pehofer, der seine neue Arbeitsumgebung sehr gut kennt. Denn bis vor zwei Jahren hat er mit seiner Familie noch im Bezirk St. Pölten-Land in der Nähe von Herzogenburg gelebt.

