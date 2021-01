Die Sternsinger lassen sich von der Corona-Pandemie nicht von ihrem Weg abbringen, um in alter Tradition Menschen zu helfen. In manchen Pfarren sind sie mit eigens vorbereiteten Sicherheitsmaßnahmen unterwegs, in anderen haben sie sich alternative Möglichkeiten einfallen lassen.

„Sternsingen 2021 – aber sicher!“ bedeute, dass die Aktion heuer auf vielfältige Art und Weise durchgeführt wird, um den Segen für das neue Jahr zu bringen, erklärt Thomas Banasik, Referent für die Dreikönigsaktion der Diözese St. Pölten. Denn die Unterstützung und die Spenden seien in diesem besonderen Jahr umso wichtiger. 500 Projekte auf drei Kontinenten werden damit gefördert. „Die Corona-Regeln haben nichts daran geändert, dass Sternsingen grundsätzlich erlaubt ist, aber wir haben natürlich ein Hygienekonzept erarbeitet, das mit Behörden und Experten abgestimmt ist“, sagt Banasik.

Jeder Pfarre selbst obliegt es schließlich, wie die Sternsingeraktion durchgeführt wird. Dabei wurden viele kreative Wege gefunden: von der Sternsingerpost über aufgestellte Kassen, Andachten, Videos bis hin zum virtuellen Besuch.