Die Sternsinger der Katholischen Jungschar statteten Bürgermeister Matthias Stadler im Rathaus einen Besuch ab. Das Stadtoberhaupt bedankte sich mit einer Spende und lobte darüber hinaus das Engagement der Sternsinger, die sich für mehr Solidarität gegenüber den Menschen in Entwicklungsländern einsetzen.

Auch heuer sammeln etwa 85.000 Sternsinger Geld für Menschen in Not. Da das Betreten von Wohnräumen in dieser Saison nicht gestattet ist, besteht die Möglichkeit, online auf www.sternsingen.at oder direkt auf das Spendenkonto der Dreikönigsaktion zu spenden. In Anbetracht der Pandemie-Maßnahmen haben die St. Pöltner außerdem Gelegenheit, ihren Freunden oder Verwandten auf www.sternsingen.at/virtuellerbesuch einen virtuellen Sternsingerbesuch mit persönlicher Widmung zu schicken.