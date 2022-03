Pyhra: Biber nagen an Bäumen – und Nerven

Kaum jemand bekommt die äußerst scheuen, putzigen Tiere lebendig zu Gesicht und dennoch hinterlassen sie beträchtliche Spuren, die nicht allen nur Freude bereiten. Seit circa zehn Jahren macht sich der Biber auch in Pyhras Gewässern breit und sorgt für viele kaputte Bäume und überflutete Wiesen.

„Sie werden jedes Jahr mehr, ziehen von der Donau aus stetig weiter stromaufwärts und besiedeln immer kleinere Bäche“, erklärt Umweltgemeinderat Georg Winter, der schätzt, dass derzeit knapp 25 Tiere in der Marktgemeinde siedeln.

Gefahr für Spaziergänger und Traktoren

Entlang des Tiefenbachs zwischen Perersdorf und Obergrub sind die Nager heuer besonders aktiv und errichten Dämme, die Felder und Wälder überfluten. Auch entlang der Perschling sind regelmäßig Spuren zu sehen. Der Harlander Bach in Schnabling tritt wegen der fleißigen, kleinen Baumeister sogar bereits großflächig über die Ufer.

„Die Biber-Dämme gefährden die Effektivität der neu errichteten, kostspieligen Hochwasserschutzanlagen. Überflutungen sorgen für Entwertung von Ackerland und für Ertragsminderung auf den Feldern“, ist Georg Winter überzeugt.

Auch bei der Perschling hinterlassen die Nager ihre Spuren. Foto: Lukas Kalteis

Außerdem könnten angenagte Bäume Spaziergänger verletzen oder schwere Traktoren einbrechen, da Biber auch Gänge graben und das umliegende Erdreich aushöhlen.

„Trotz der vielen negativen Auswirkungen sind uns von der Gemeinde und den Grundstückseigentümern die Hände gebunden. Nur in Ausnahmefällen können einzelne Nager nach Absprache mit dem Biberbeauftragten des Landes mittels Lebendfallen gefangen und anschließend getötet werden“, sagt Umweltgemeinderat Georg Winter.

Ansonsten könne man nur angenagte Bäume fällen, damit er sich erst gar kein Zuhause errichten kann. Doch auch das kann die Baumeister oftmals kaum aufhalten.

Landschaftsgestalter lässt sich kaum aufhalten

„Haben sie keine Bäume zur Verfügung, nagen sie an Sträuchern. Das kann sogar so weit gehen, dass die Biber auch Maispflanzen von Feldern für Dämme verwenden. Er findet fast immer eine Lösung“, so Georg Winter zum Bauplan des bis zu 25 Kilo schweren Nagers.

Biber sind nach EU-Recht streng geschützt, dürfen nicht gejagt werden. Noch halten sich die Schäden laut Gemeinde in Grenzen, werden aber von Jahr zu Jahr stetig mehr. Damit sorgt der tierische Landschaftsgestalter bei Grundstückseigentümern und Landwirten immer öfter für Verstimmung.

„Das Gesetz sollte überarbeitet und neu angepasst werden. Meiner Meinung nach muss der Biber nicht mehr geschützt werden, die Population ist bereits groß genug. Da es sich um europaweites Recht handelt, wird es aber noch länger dauern, bis da was passiert“, meint Umweltgemeinderat Georg Winter.

Der Biber wurde in Österreich im 19. Jahrhundert ausgerottet, konnte aber durch Schutzprojekte ab den 1980er-Jahren in Nationalparks wieder angesiedelt werden. Seither vermehren sich die Nagetiere stetig und besiedeln immer neue Lebensräume.

