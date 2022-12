Stadt und Bezirk St. Pölten sind aktuell medizinisch gut versorgt

Werbung

Der Ärztemangel ist in vielen Bezirken des Landes ein großes Thema. Facharztstellen bleiben unbesetzt. In der Stadt hat sich in den letzten Monaten einiges getan. So wurde die Versorgungslücke bei den Kinderärzten geschlossen. Im Bereich der Notärzte ist die Stadt als Klinik-Standort gut versorgt. Rettungsdienste spüren den Mangel aber durch Besetzungsprobleme anderer Stützpunkte.

„Im Regelfall werden unbesetzte Planstellen innerhalb eines Quartals nachbesetzt.“ Viktoria Frieser, stellvertretende Pressesprecherin der ÖGK

Aktuell gibt es in Stadt und Bezirk St. Pölten 186 Planstellen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), von denen 3,5 mit Stichtag 1. Oktober 2022 unbesetzt sind.

„Es handelt sich um drei Stellen für Allgemeinmedizin sowie eine halbe Planstelle für Kinderheilkunde. Im Regelfall werden unbesetzte Planstellen innerhalb eines Quartals nachbesetzt“, erklärt Viktoria Frieser, stellvertretende Pressesprecherin der ÖGK. Bei den Allgemeinmedizinern komme es in der Stadt und im Bezirk St. Pölten damit dennoch auf einen Besetzungsstand von 96 Prozent.

Eine Kassenstelle für Allgemeinmedizin ist seit Anfang des Jahres in Weinburg unbesetzt, eine weitere seit Anfang April in Wilhelmsburg. Im Fachärztebereich sind seit Oktober in Herzogenburg eine Kassenstelle für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie für Augenheilkunde und Optometrie vakant.

Bereits seit 2016 wird im Bezirk St. Pölten ein Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde gesucht. Hier könnte sich eine Lösung abzeichnen. „Es gibt nun grundsätzlich interessierte Kinderfachärztinnen, die sich zwar nicht bewerben, aber dort tätig werden wollen“, so die Information der Ärztekammer für Niederösterreich.

Um dies im Rahmen einer „Außenstelle eines Primärversorgungszentrums“ machen zu können, bräuchte es einen Modus, den es derzeit nicht gibt. Aktuell laufen laut Ärztekammer Detailgespräche: „Wenn es zu einer abschließenden Einigung kommt, wäre ein Beginn frühestens mit 1. April 2023 möglich“, informiert Sigrid Ofner.

Kinderarzt war lange das Sorgenkind

Auch Bezirks-Fachärzte-Vertreter Andreas Barnath bezeichnet die Versorgung als „sehr gut“: „Ewiges Sorgenkind waren die Kinderärzte, aber hier gibt es mittlerweile eine echte Kassenfacharztstelle in St. Pölten und das Kinderbetreuungsprojekt im PVZ St. Pölten.“

Erst kürzlich eröffnete ein neuer Kinderarzt in den Räumlichkeiten der Arbeiterkammer-Zentrale, die NÖN berichtete:

Die anderen medizinischen Fächer seien gut in Stadt und Bezirk vertreten. Barnath weist aber auf Probleme in den Bereichen der Psychotherapie und Physiotherapie sowie der Ergotherapie hin. „Aufgrund der Jahreszeit gibt es in allen Disziplinen einen starken Patientenzulauf. Die Stimmung unter den Ärzten wäre besser, wenn das Card-System reibungslos funktionieren würde, was es in letzter Zeit leider nicht tut“, kritisiert der Ärztevertreter.

„Versorgungslücke nachts und am Wochenende“

Rotes Kreuz und ASBÖ St. Pölten sind für das Notarztsystem in der Region zuständig. „Da im Notarztdienst immer ein Arzt vom Krankenhaus gestellt wird, können wir eine notärztliche Versorgung rund um die Uhr sicherstellen“, sagt ASBÖ-Obfrau Anita Zinner über die Situation in der Landeshauptstadt.

Merkbar sei der Mangel an Notärzten, wenn es bei anderen Stützpunkten Besetzungsprobleme gebe. „Denn dann vergrößert sich unser Einsatzgebiet und wir müssen teilweise weite Strecken zum Notfallort zurücklegen“, betont Zinner.

Vorausschauend habe der Samariterbund viele der Mitarbeiter in verschiedensten Notfallkompetenzen ausgebildet, um eine rasche medizinische Versorgung zu übernehmen. „Letztendlich gibt es aber klare Indikationen, für die ausschließlich eine ärztliche Maßnahme notwendig ist, welche ein Sanitäter nicht durchführen kann und darf“, gibt Zinner zu bedenken. Außerdem merke man beim ASBÖ eine „größere Versorgungslücke im niedergelassenen Bereich. Vor allem nachts und an den Wochenenden.“

Beim Roten Kreuz verweist man bei den Notärzten inklusive aller Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste auf eine Besetzungsquote von 98 Prozent. „Das ist österreichweit gesehen ein ausgezeichneter Wert“, betont Sebastian Frank.

Der künftig schwerer werdenden Situation will man mit neuen Projekten wie dem Telefonarzt begegnen. „Damit wird nicht nur die Effizienz der Notärzte deutlich verbessert, sondern es wird künftig möglich sein, bei einem sich möglicherweise verknappenden Angebot der notärztlichen Ressourcen dennoch die hohen Standards im Qualitätswesen sowie die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

