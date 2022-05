St. Pöltner Maturanten: Viel Stoff verpasst, aber zuversichtlich

Werbung

„Der Maturajahrgang 2021/22 wurde wohl am massivsten von der Pandemie getroffen, litt am längsten unter den Einschränkungen, erfuhr jedoch am wenigsten Erleichterungen“, findet BORG-Schulsprecher Clemens Holzbauer klare Worte zu den Umständen der heurigen Reifeprüfung.

Er meint weiterhin, die mündliche Matura hätte freiwillig bleiben sollen. Nach zwei Jahren ist sie aber heuer wieder verpflichtend und die Maturantinnen und Maturanten müssen vor der Kommission ihr Können beweisen.

Die schriftlichen Prüfungen sind ohne große Überraschungen gelaufen. Foto: Anna Hiemetsberger

HTS-Maturant Moritz Schwarzenbohler sieht das etwas differenzierter als sein Kollege aus dem BORG: „Einerseits sind wir der Jahrgang, der am meisten Stoff verpasst hat, andererseits ist die Möglichkeit auf eine ,normale‘ Matura wieder gut.“ Sonst würden sie sich später anhören lassen können, „dass die Matura eh geschenkt war“.

Auch die Schulsprecherin des Gymnasiums Josefstraße, Valerie Wecht, hätte sich Erleichterungen erwünscht. Aber nicht in Form von mehr Zeit bei der schriftlichen Matura, wie es jetzt der Fall war. Stattdessen hätte zum Beispiel die Prüfung später stattfinden können, um mehr Stoff zu wiederholen.

„Nimmt Nervenkitzel, Stress und Angst“

Die Mündliche streichen oder auch nur kürzen wäre ebenfalls eine gute Idee gewesen. „Das hätte Stress genommen und wäre fair gewesen, da dieser Jahrgang am meisten Präsenzunterricht verloren hat.“ Schulen können einzelne Themen bei der mündlichen Matura außen vor lassen, sollten diese nicht behandelt worden sein.

Die 5EK der HAK mit Luise Bamberger, Daniela Haunold, Lara Hartig, Diana Hauer, Norah Bachinger, Caroline Gleis und Fiona König ist im Endspurt. Foto: Bamberger

Eine weitere Sorge der Schulsprecher: „Durch Corona gab es wenig Präsentation oder Ähnliches in Person, fast alles geschah online“, sagt Maturantin Annabelle Urbanitsch vom Mary-Ward-Privatgymnasium. Gut üben hätten die Jugendlichen mündliche Prüfungen so nicht können.

Dafür freuen sich die Schülerinnen- und Schülervertretungen über die Einbeziehung der Jahresnote in das Maturazeugnis. Als „längst überfällig“ bezeichnet sie Holzbauer: „Das ganze Jahr über liefern wir Leistungen ab und am Ende soll alles von einer punktuellen Leistungsfeststellung abhängig sein?“

Wecht ergänzt: „Dass das Jahreszeugnis bei der Matura miteinberechnet wird, nimmt nicht nur den Nervenkitzel, sondern auch den Stress und die Angst.“

Mit tatkräftiger Unterstützung der Lehrkräfte und zusätzlicher Vorbereitung blicken die Jugendlichen der mündlichen Matura aber grundsätzlich zuversichtlich entgegen. Die schriftliche Reifeprüfung sei schließlich auch gut und ohne große Überraschungen verlaufen. Schwarzenbohler fasst zusammen, was sich jetzt wohl alle wünschen: „Positiv abschließen, gut vorbereitet sein und keine gemeinen Fragen von den Vorsitzenden.“

