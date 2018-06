Die Umfahrung der Stockingerbrücke stadteinwärts über die Alte Reichsstraße ist auch nach drei Wochen ein großes Thema für betroffene Autofahrer: Wegen der Sanierungsarbeiten auf der Brücke staut es auf der Ausweichroute, sobald sich der Bahnschranken an der Kreuzung mit der Traisental- und Mariazellerbahn schließt.

Warum die von vielen Autofahrern geforderte Alternative über die derzeit gesperrte Kunrathstraße Richtung Norden nicht sinnvoll wäre, erklärt Verkehrsabteilungsleiter Ernst Schwarzmüller: Das Abbiegen würde lediglich Staus auf der B 1 verursachen. Da die Autos weiterhin stadtauswärts über die Stockingerbrücke fahren, könnten die stadteinwärts Fahrenden schwer links in die Kunrathstraße abbiegen. „Die Autofahrer Richtung Stadt würden benachrangt sein, was wiederum zu Stauungen führt.“ Nach rechts – in die Alte Reichsstraße – könne ohne störenden Gegenverkehr abgebogen werden, erläutert Schwarzmüller.

Größere Stauungen seien Schwarzmüller ohnehin nicht bekannt. Der Verkehrsabteilungsleiter prognostiziert außerdem, dass in den Ferien weniger Fahrzeuge unterwegs sein werden. Straßen seien grundsätzlich in ihrer Leistungsfähigkeit beschränkt, deshalb appelliert Ernst Schwarzmüller nach wie vor, auch die anderen ausgewiesenen Umleitungswege zu nutzen.

Südliche Fahrbahn auf Brücke im Juli fertig

In zwei, drei Wochen wird der südliche Teil der Brücke fertig saniert sein. Dieser Tage wird das Betonschrammbord aufgebracht, danach werden die Geländer hergerichtet und die Ziegelmauer gereinigt. Mitte Juli wird dann die südliche Fahrbahn für den Verkehr stadtauswärts freigegeben und auf der nördlichen Fahrbahn gearbeitet. Die Bodenmarkierungen sollen Mitte August erfolgen. Ende

August soll dann planmäßig die Sanierung abgeschlossen sein.