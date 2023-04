Mann aus Raum Stössing vermisst: Suchaktion läuft

Am Nachmittags des Ostermontags für ein Mann (83) aus dem Raum Stössing von zu Hause weg. Wenig später meldete er sich telefonisch bei seiner Frau, dass er mit seinem Wagen irgendwo am Hegerberg feststeckte. Genaue Angaben, wo er sich befunden hatte, konnte er aufgrund seiner Demenzerkranung jedoch nicht machen. Die Frau machte sich Sorgen und alarmierte die Einsatzkräfte, die dem Mann zu Hilfe kommen sollten. Daraufhin wurde versucht, das Handy des Mannes zu orten, was sich jedoch aufgrund des Geländes als schwierig herausstellte, wie die Exekutive informiert.

Mittels Hubschrauber und Drohne wurde auch aus der Luft nach dem Vermissten gesucht. Mehrere Feuerwehren, Diensthunde sowie die Exekutive waren am Nachmittag, in der Nacht und am Morgen in der Region unterwegs. Auch aktuell läuft die Suche nach dem 83-Jährigen.

