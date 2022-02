Müllwagen in Schräglage

Die Schneeverwehungen am Dienstag waren das Verhängnis eines Müllwagenlenkers. Er kam am Buchberg von der Fahrbahn ab, weil diese unter dem Schnee nicht mehr klar zu erkennen war. Sein Lastwagen blieb in Schräglage in der Böschung stecken.

Der stürmische Wind verschärfte die Gefahr, dass der Lastwagen endgültig kippte.

Die Feuerwehr Stössing rückte umgehend aus, mit Seilwinden benachbarter Landwirten gelang es, das Fahrzeug zu sichern und wieder aufzustellen.

Nach zwei Stunden konnte der Lenker seine Mülltour fortsetzen.

