Rasche Meldung an Feuerwehr verhinderte Waldbrand .

Der Geistesgegenwart einer Stössingerin, die donnerstagmittag per Notruf die Feuerwehr alarmierte hatte, ist es zu verdanken, dass die Flammen eines in Brand geratenen Haufens Schad- und Schnittholz in Bonnleiten nicht auf den angrenzenden Wald übergegriffen haben.