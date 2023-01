Sperrstunde am Hegerberg – neuer Pächter gesucht

Nach nur zehn Monaten bleibt die Küche im Johann-Enzinger- Haus am Hegerberg kalt. Pächterin Diana Bugaeva wirft das Handtuch, mit 9. Jänner ist vorerst Schluss. Grund dafür sind die enormen Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln, aber auch rückläufige Gästezahlen in dem einst beliebten Ausflugslokal.

„Die Besucher sind in den letzten Monaten ausgeblieben. Dazu kommen Preissteigerungen, die wir nicht mehr an unsere Gäste weitergeben können. Ich möchte mich und meine Familie nicht in Schulden stürzen“, so die junge Wirtin. Bugaeva hat vorerst genug von der Gastronomie und wechselt in einen Bürojob.

Für den Obmann des Tourismusverbandes Hegerberg Franz Pfeffel ein Schritt, der nachvollziehbar ist. „Diana hat das Haus zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt übernommen. Es gab für sie keine Förderungen wegen der Pandemie, dazu kam der unvorhersehbare Krieg in der Ukraine. Ich verstehe, dass sie mit ihren 24 Jahren keinen Kredit für die Weiterführung aufnehmen will“, so Pfeffel.

Gesucht wird jetzt vom Verein ein neuer Pächter. Das bislang einzige Gespräch mit einem Interessenten verlief wenig erfolgversp rechend. „Wir suchen idealerweise eine Familie, die auch im Haus wohnen möchte. Vom Verein bekommt der neue Pächter jede nur erdenkliche Unterstützung“, so der Obmann.

