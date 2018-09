Alte Bekannte und neue Gäste stehen beim STP Metal Weekend am Freitag, 28., und Samstag, 29. September, jeweils ab 19 Uhr auf der frei:raum-Bühne. Mit dabei sind wieder UGF (Freitag, ab 21.45 Uhr), Warcult aus Loosdorf (Samstag, ab 19.45 Uhr), die Lokalmatadore von Aeons Of Ashes (Samstag, ab 20.40 Uhr) und die Freitag-Headliner Harakiri for the sky. Letztere entern um 22.55 Uhr die Bühne und werden mit ihrem Post-Black-Metal unter Beweis stellen, warum sie eine der renommiertesten österreichischen Extreme-Metal-Bands sind. Den Samstag beschließen ab 22.45 Uhr die Wiener Thrash Metaller von Mortal Strike. Mit an Bord ist abermals Metal-Kabarettist Richard Metfan, der zwischen den Bands für Kurzweil sorgen wird. Mehr Infos zum Programm gibt es auf der Facebook-Seite „STP Metalweekend 2018“.