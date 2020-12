Die Bewohner der Gerdinitschstraße staunten nicht schlecht, als sie in ihrer täglichen Autoroutine jäh gestört wurden. Richtung Stadtzentrum über den Mamauer Kellerweg stand ihnen plötzlich eine Straßenabsperrung im Weg. Die Aufregung einiger Autofahrer ist groß, die Liste der Beschwerdeanrufe lang.

„Das bedeutet schon einiges an Umweg für mich“, erklärt ein betroffener Autofahrer der NÖN. Der Kellerweg ist nun vom Prater ausgehend eine Einbahnstraße. Am Ende behindert eine Absperrung eine Durchfahrt.

Der Magistrat erklärt die Maßnahme im Sinne der Verkehrssicherheit. „Viele Personen nutzen das Gebiet dort entlang des Panoramaweges als Naherholungsziel, um alleine, in Gruppen mit Kindern oder mit Hunden zu spazieren oder mit dem Rad zu fahren“, erklärt ein Sprecher des Rathauses. Eine Vielzahl an Anregungen, Wünschen und Beschwerden der Bevölkerung hätten eine effektive Verkehrsberuhigung in diesem Straßenabschnitt gefordert. Die Behörde folgte nun dem Wunsch. Über die straßenpolizeilichen Maßnahmen werde die Bevölkerung durch die Kundmachung der Verordnung informiert.

Weiters heißt es aus dem Rathaus, dass Verkehrsteilnehmer die verlängerte Keller-Gasse trotz Fahrverbot als "Abschneider" nutzten. Erlaubt war die Zufahrt lediglich Anrainern. Untersuchungen hätten ergeben, dass öfter mit überhöhter Geschwindigkeit in diesem Straßenabschnitt gefahren wurde und der Rechtsvorrang der Gerdinitschstraße auch öfter ignoriert. „Dadurch kam es in der Vergangenheit zu gefährlichen Situationen, Fußgänger und Radfahrer vor allem aber Kinder aus dem benachbarten Kindergarten wurden gefährdet“, betont der Sprecher.

Aufgrund des voranschreitenden Wohnbaus in dieser Gegend mit Zuzug von Familien mit Kindern und dem neu gebauten Radweg sei dieses Kreuzungsplateau zu einer Gefahrenzone geworden. Nach Besichtigungsterminen mit der Exekutive wurden nun diese Maßnahmen ergriffen.