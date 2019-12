Mit den Beschlüssen im Gemeinderat werden es heuer 24 nach Männern benannte Straßen sein aber lediglich zwei mit Frauennamen, kritisiert die ÖVP. Gemeinderat Florian Krumböck und die Obfrau der St. Pöltner ÖVP-Frauen Regina Endl, weisen darauf hin, dass nach wie vor mehr Straßen männliche als weibliche Namen bekommen. Diesmal werden zwölf nach Männern benannt und nur eine nach einer Frau, nämlich Mimi Wunderer, Gründerin der Bühne im Hof.



„Frauen verdienen den gleichen Respekt wie Männer. Es ist zum Genieren, wenn man seitens des Magistrats und der Mehrheitsfraktion kaum Frauen für dieses Gedenken vorschlägt“, ärgert sich Krumböck. Vorschläge der ÖVP wären etwa Adeline Mossler, die letzte Direktorin der „Englischen Fräulein“ vor 1938, Domchor-Sopransolistin Olga Hofmann oder Grete Rehor, erste Ministerin Österreichs.



Kulturamtsleiter Thomas Karl kontert, dass es sich um 25 Neubenennungen von Straßen handle, eine wurde lediglich umbenannt. „Darunter ist auch der Frauenplatz“, so Karl. Eine der Tafeln mit der Gemeinderat Krumböck zu sehen ist, sei außerdem hinfällig. „Weil die Straße im Stadtteil Viehofen seit 1997 nach Grete Rehor benannt ist.“

Dennoch gesteht Karl ein, dass die Benennung nach Frauen in St. Pölten nicht berauschend sei und die Bemühungen verstärkt werden sollten. Er gibt aber auch zu bedenken, dass die Welt von gestern zu einem überwiegenden Teil von Männern geprägt worden sei und sich so von Anfang an ein Ungleichgewicht bei der Benennung ergeben habe. Ansonsten seien Kriterien für eine Benennung auch der St. Pölten-Bezug einer Person und die Wünsche nach möglichst einfachen Namen. „Da blieben beispielsweise die seliggesprochenen Schwestern Ledochowska oder Grete Schütte-Lihotzky auf der Strecke“, erklärt Karl.