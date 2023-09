Manege frei für Bravissimo in der St. Pöltner Innenstadt

Schräge Vögel auf Stelzen, Clowns, die alle zum Lachen bringen, mutige Akrobaten - Bravissimo bietet das alles in der St. Pöltner Innenstadt. An zwei Tagen verwandeln sie die City an verschiedenen Schauplätzen in einen Open Air-Zirkus. Bezahlt werden die Artistinnen und Artisten nicht, das Publikum ist allerdings angehalten eine „Hutspende“ zu geben. Nach der fulminanten Erstauflage mit tausenden Besucherinnen und Besuchern gibt es heuer 72 Shows, die magische Momente garantieren.

Egal, ob am Rathausplatz, Domplatz, oder Riemerplatz - überall gibt es etwas zum Sehen und Staunen. Auch für die Kulinarik und die Bespaßung der Kleinen ist mit Schmink- und Mitmachstationen gesorgt. Zum Hinsetzen oder Hinstellen bieten sich die typischen Bravissimo-Kartons an.

Am Freitag beschließt die Varieté-Closing-Show den Tag mit einer 50-minütigen Performance.

Am Samstag, 16. September, startet das Straßenkunstfestival um 12.30 Uhr mit der Begrüßung und der Abba-Show der Union Sportakrobatik Krems. Ab 13 Uhr finden die Shows der Künstlerinnen und Künstler statt. Um 22 Uhr gibt es erneut die Varieté-Closing-Show der Künstlerinnen und Künstler für „Viva Con Agua“.

Hier ein Video zum Eröffnungstag: