Pure Schönheit im Böheimkirchner Zentrum

Nicole Winter ist seit 21 Jahren selbständig und bietet von Fußpflege über Permanent Make-up und dauerhafte Laser-Haarentfernung bis zu Wimpernverlängerung ein breites Spektrum an. Die gelernte Friseurin betrieb ihr Studio bisher in Neulengbach. Nun startet sie mit „Pure Me Beauty“ in Böheimkirchen neu durch.

„Mein Geschäftspartner Gerhard Eigenbauer hat mich von Böheimkirchen überzeugt. Das Einzugsgebiet ist sehr groß und die Gemeinde ein toller Standort im Bereich Gesundheit und Beauty. Ich denke, wir passen sehr gut hierher“, so Nicole Winter zur Standortverlegung.

Bei der Eröffnung in der Oberen Hauptstraße 2 feierten Interessierte, Stammkunden sowie Vertreter der Politik und Wirtschaft bei Getränken und Snacks.