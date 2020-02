Fichten von Windböen entwurzelt .

Sturmschäden durch entwurzelte Fichten meldet die Feuerwehr in Pyhra. In einer Wohnsiedlung in Heuberg krachte freitagvormittag ein Baum auf das Dach eines Nachbarhauses. Tage zuvor hatte eine umgefallene Fichte die Landesstraße in Richtung Wald blockiert.