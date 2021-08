Binnen einer Viertelstunde regnete es bis zu 50 Millimeter pro Quadratmeter. Zu viel, um vom Boden aufgenommen zu werden. Wimpassing stand unter Wasser. „Garagen und Einfahrten waren verschlammt. Es standen rund 15 Zentimeter Wasser auf den Straßen“, berichtet der Hafnerbacher Feuerwehrkommandant-Stellvertreter Roland Schaberger.

Wimpassing war einer der Hotspots

Glücklicherweise blieb es dieses Mal bei kleinräumigen Überflutungen; Keller musste die Feuerwehr keine auspumpen. Gepumpt wurde dennoch, aber im Außenbereich. Außerdem galt es, Fahrbahnen zu säubern, auf denen sich Schlamm und Erdreich verteilt hatten. Die Gerersdorfer Feuerwehrkameraden unterstützten die Hafnerbacher. Insgesamt standen von beiden FF-Mannschaften rund 60 Mitglieder bis kurz nach Mitternacht im Einsatz.

Wimpassing zählt zu den Hotspots der Unwetterereignisse in der letzten Zeit im Unteren Pielachtal. Erst vor wenigen Wochen richteten Sturm und Hagel große Schäden an. Die Pielach selbst sei aber nicht mehr das Hauptproblem wie früher. „Diese wird erst bei anhaltendem Starkregen kritisch“, weiß Schaberger.

Jetzt kämen die Unwetter oft sehr schnell und zentriert auf ein kleines Gebiet. Die Feuerwehr hat aber schon in den letzten Jahren auf diese Wetterphänomene reagiert: „Wir haben einen mobilen Hochwasserschutz angekauft, den wir auch immer wieder bei Übungen miteinbeziehen.“ Außerdem hat die Hafnerbacher Feuerwehrmannschaft kürzlich erst das Sandsacklager auf rund 2.500 Stück aufgefüllt.

Planung sieht Auffangbecken vor

Bürgermeister Stefan Gratzl hebt den Einsatz der Helfer hervor: „Danke der Feuerwehr, die Stunden im Einsatz war. Danke den vielen Freiwilligen, die bei der Schadensbeseitigung geholfen haben.“

Gratzl gibt den Kampf gegen die Überflutungen aber auch nicht auf. In Infoveranstaltungen erhielten Landwirte Tipps, wie sie Hangwasser eindämmen können. Gemeinsam mit der Wildbachverbauung wurden bereits erste Maßnahmen ergriffen, an einer Gesamtlösung wird gearbeitet. Ein Kanal mit mehr Fassungsvermögen würde keine Verbesserung bringen. „Es hilft nur ein Auffangbecken“, erklärt Gratzl. An möglichen Standorten müsste aber noch mit den Grundeigentümern verhandelt werden.